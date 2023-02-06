Гендиректор «Торпедо»: ожидаем переподписание контракта с Ларионовым под новую арену

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал о ситуации с контрактом главного тренера клуба Игоря Ларионова.

«Была ли особая философия при построении команды в межсезонье? На что рассчитывали, на долгосрочный проект или двухлетний, учитывая контракты тренеров? Мы много общались с Игорем Николаевичем [Ларионовым] перед его назначением. Его философия была понятна, мы понимали, что он хочет получить в перспективе. Оставалось только воплотить все задумки в реальность. Помощники также подбирались под эти цели, они играют важную роль. Наша долгосрочная стратегия изначально подразумевала, что команда будет играть в современный, атакующий хоккей.



У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места. Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет», — приводит слова Харламова Metaratings.ru.

Ларионов возглавил «Торпедо» в начале мая 2022 года. Под его руководством нижегородский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка.