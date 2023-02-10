Гол Сергачёва и голевая Кучерова принесли «Тампе» сухую победу над «Колорадо»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:0.



На 16-й минуте матча Кори Перри открыл счёт. На 29-й минуте удвоил преимущество Брэндон Хагель. Спустя две минуты забил и Брэйден Пойнт. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. На 39-й минуте Хагелю удалось оформить дубль. Решающий гол на 46-й минуте забил российский защитник Михаил Сергачёв.



У обеих команд на воротах стояли российские голкиперы. Андрей Василевский совершил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам. Александр Георгиев совершил 27 сейвов.