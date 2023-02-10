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Гол Сергачёва и голевая Кучерова принесли «Тампе» сухую победу над «Колорадо»

Гол Сергачёва и голевая Кучерова принесли «Тампе» сухую победу над «Колорадо»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:0.

На 16-й минуте матча Кори Перри открыл счёт. На 29-й минуте удвоил преимущество Брэндон Хагель. Спустя две минуты забил и Брэйден Пойнт. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. На 39-й минуте Хагелю удалось оформить дубль. Решающий гол на 46-й минуте забил российский защитник Михаил Сергачёв.

У обеих команд на воротах стояли российские голкиперы. Андрей Василевский совершил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам. Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перри (Чирелли, Киллорн) – 15:15 (5x4)   2:0 Хагель (Чирелли, Киллорн) – 28:32 (5x5)   3:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 30:29 (5x4)   4:0 Хагель (Киллорн) – 38:07 (5x5)   5:0 Сергачёв (Пойнт, Белльмар) – 45:44 (5x5)
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