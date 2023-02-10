Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» уйти от крупного поражения в матче с «Вегасом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой в этой встрече отличился российский нападающий Кирилл Капризов. В атаке хозяев результативно поучаствовали нападающие Йоэль Эрикссон и Эк Мэтт Болди.
У гостей в этой встрече забивали Николя Руа, Алекс Пьетранджело, Пол Коттер, Райлли Смит и Джек Айкел. Таким образом, основное время матча завершилось крупной победой гостей площадки.
В следующем матче «Миннесота» в гостях сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вегас» на своей площадке примет «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Колесар, Хауден) – 07:07 (5x5) 0:2 Пьетранджело – 22:41 (5x5) 1:2 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 24:37 (5x4) 1:3 Коттер (Айкел, Маршессо) – 30:47 (5x5) 1:4 Смит – 32:53 1:5 Айкел (Маршессо, Уайтклауд) – 33:13 (5x5)
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