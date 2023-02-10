Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» уйти от крупного поражения в матче с «Вегасом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:1.



В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой в этой встрече отличился российский нападающий Кирилл Капризов. В атаке хозяев результативно поучаствовали нападающие Йоэль Эрикссон и Эк Мэтт Болди.



У гостей в этой встрече забивали Николя Руа, Алекс Пьетранджело, Пол Коттер, Райлли Смит и Джек Айкел. Таким образом, основное время матча завершилось крупной победой гостей площадки.



В следующем матче «Миннесота» в гостях сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вегас» на своей площадке примет «Анахайм Дакс».