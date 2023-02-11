Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» уверенно обыграть «Анахайм»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество очков в лиге до 1200 (463+737). Партнёр россиянина по звену Брайан Раст отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Дублем и результативной передачей отметился защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Жозеф (Блюгерс, Арчибальд) – 09:03 (5x5) 1:1 Зеграс (Хенрик) – 15:26 (5x4) 1:2 Капанен (Жозеф, Раст) – 17:38 (5x4) 1:3 Картер (Капанен) – 19:47 (5x5) 1:4 Жозеф (Малкин) – 34:55 (5x5) 1:5 Раст (Малкин, Руведел) – 50:04 (5x5) 1:6 Гюнцель (Кросби) – 52:08 (5x5) 2:6 Мактавиш (Сильверберг, Хенрик) – 53:34 (5x5) 3:6 Клингберг (Мактавиш, Сильверберг) – 55:58 (5x5)
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд и завтра встретится на выезде с «Лос-Анджелес Кингз». «Анахайм» завтра встретится с «Вегас Голден Найтс».
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