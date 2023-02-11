Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» уверенно обыграть «Анахайм»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество очков в лиге до 1200 (463+737). Партнёр россиянина по звену Брайан Раст отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Дублем и результативной передачей отметился защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд и завтра встретится на выезде с «Лос-Анджелес Кингз». «Анахайм» завтра встретится с «Вегас Голден Найтс».