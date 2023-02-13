Тарасенко обратился к болельщикам «Рейнджерс» после своего дебюта за клуб
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко, который дебютировал за клуб в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (6:3), обратился к болельщикам.
«Фанаты «Рейнджерс», Спасибо за тёплый прием! Моя семья и я очень рады приехать в Нью-Йорк и присоединиться к первоклассному клубу и отличным товарищам по команде на льду самой известной арены в мире. Не могу дождаться битвы за Кубок Стэнли. Мы только начали!», — написал Тарасенко в своей социальной сети.
Напомним, Тарасенко отметился заброшенной шайбой уже в своей второй смене. Этот матч стал для нападающего дебютным за «Рейнджерс». Болельщики клуба скандировали имя Тарасенко до и после матча.
Россиянин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
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