Панарин признан первой звездой недели НХЛ по версии The Hockey News, Бобровский — третьей

Североамериканский портал The Hockey News представил тройку звёзд прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.
Третьей звездой недели признан голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. На втором месте — игрок «пантер» Мэттью Ткачук. На первой строчке — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
«В трёх играх на прошлой неделе 34-летний вратарь в среднем пропускал 2,02 гола с процентом отражённых бросков 94,8. Сильная неделя Бобровского немного улучшила его индивидуальную сезонную статистику. Тем не менее россиянину ещё предстоит пройти значительный путь, чтобы считаться достойным своей зарплаты в $ 10 млн.
На прошлой неделе Панарин в четырёх матчах набрал девять (4+5) очков. Российский форвард сыграл ключевую роль в разгроме «Каролины Харрикейнз», забив четыре гола и отдав результативную передачу. Несомненно, Панарин получил значительный импульс, когда на этой неделе «Рейнджерс» приобрели бывшего форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Панарин — элитная сила, и он будет всё более опасным до конца этого сезона», — говорится в статье.
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