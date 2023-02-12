«Не могу это объяснить. Вероятно, это был мой день». Панарин о первом покере в карьере НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своего первого покера в НХЛ. Россиянин забросил четыре шайбы и помог команде одержать уверенную победу в матче с «Каролиной» (6:2).

«Я впервые в жизни забил четыре гола. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Я не знаю, что произошло сегодня вечером, так что сегодня, вероятно, мой день», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Россиянин забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей, став лучшим игроком матча. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».