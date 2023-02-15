Владелец «Вашингтона»: мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил поддержку российскому хоккеисту Александру Овечкину в связи с ухудшением здоровья у его отца.
«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши фанаты, организация и группа владельцев оказывают Алексу всю нашу поддержку» — написал Тед в своих социальных сетях.
Напомним, что Александр Овечкин срочно приехал в Москву, у его отца появились серьёзные проблемы со здоровьем. Сообщается, что россиянин не вернётся в команду на этой неделе.
Он пропустил матч с «Каролиной Харрикейнз», прошедшую в ночь на 15 февраля. Далее он также пропустит игру на открытом воздухе с «ураганами» в воскресенье, 19 февраля.
Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).
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