«Здоровье близкого человека». Овечкин экстренно покинул «Вашингтон» на неопределённый срок

Сегодня стал известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин временно покинул команду из-за здоровья близкого человека и семейных дел. Это официальное заявление сделал генменеджер клуба Брайан Маклеллан. Сразу хочется пожелать Александру всего самого доброго. Будем надеяться, что ничего серьёзного не произошло и уже в скором времени величайший хоккеист современности вернётся в строй.
Приятно, что в клубе моментально вошли в положение своего лидера и отпустили Александра. Иначе и быть не могло, ведь здоровье близких людей превыше всего и семейный фактор всегда будет главным. И это не только в ситуации Александра, а в целом по жизни для любого человека.
Напомним, что в свои 37 лет Александр по-прежнему даст фору любому молодому хоккеисту. Сейчас в активе Ови 54 сыгранных матча и 54 (32+22) балла за результативность. Россиянин продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки.
Пока что точно известно, что Овечкин пропустит ближайший матч «Кэпиталз» на открытом воздухе (стадионная серия) с «Каролиной», а дальше всё будет зависеть от обстоятельств. К слову, «столичные» после отъезда Александра вызвали из АХЛ нападающего Джо Снивли. Форвард в нынешнем сезоне сыграл за «столичных» шесть матчей, в которых отметился результативной передачей. За клуб АХЛ «Херши Бирс» Джо провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.
Свою поддержку российскому нападающему уже выразили в «Каролине». «Выражаем поддержку от имени клуба. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Мы желаем Алексу и его семье всего наилучшего», — сказано в сообщении «ураганов».
Александр Овечкин
Фото: nhl.com
Стоит отметить, что Александр очень редко пропускал матчи «Вашингтона». Обладая богатырским здоровьем и желанием постоянно помогать своей команде, он не выходил на лёд только в самых трудных ситуациях.
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт уже заявил американской прессе, что не ожидает возвращения Овечкина на этой неделе. Согласно сообщениям СМИ, у отца Овечкина — Михаила — проблемы со здоровьем. По всей видимости, Александр отправился в Россию. Пусть всё будет хорошо, Саша!
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