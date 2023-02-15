«Нам его чертовски не хватало». Оши — об игре без Овечкина в матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши заявил, что команде пришлось тяжело без российского капитана Александра Овечкина в матче с «Каролиной» (2:3). Россиянин покинул команду и отправился в Москву накануне матча из-за болезни отца.

«Нам его чертовски не хватало. Этот матч определённо был эмоциональным. Мы пришли на стадион готовыми к игре, пытаясь одержать победу для него», — цитирует Оши The Washington Post.

Как стало известно ранее, Овечкин не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит игру на открытом воздухе с «Каролиной» в воскресенье, 19 февраля.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).