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Президент КХЛ Морозов выразил соболезнования семье Овечкина

Президент КХЛ Морозов выразил соболезнования семье Овечкина
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выразил соболезнования семье Александра Овечкина в связи со смертью его отца — Михаила.

«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушел из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Для каждого отец значит в жизни очень многое — он служит примером отношения к людям, мужественности, мудрости и честности. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами, вечная память», — цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

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