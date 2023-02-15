Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что Александр Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени, а не вчера, как сообщалось ранее. Об этом в своём «твиттере» сообщает североамериканский журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Сегодняшний матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.