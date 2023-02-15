Одноклубник Овечкина: не хочется видеть, как кто-то проходит через это, но мы рядом с ним

Одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон выразил слова поддержки после смерти Михаила Овечкина.

«Папа Ови был рядом с ним, он был его другом, это связывает. Никогда не хочется видеть, как кто-то проходит через это, но мы рядом с ним», — приводит слова Уилсона североамериканский журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.