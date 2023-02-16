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«Аризона» обыграла «Тампу» по буллитам. В матче не было забито голов

«Аризона» обыграла «Тампу» по буллитам. В матче не было забито голов
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.

Ни в одном из периодов игры команды не смогли поразить ворота соперников.

В серии послематчевых буллитов точнее были хозяева. Сначала Ник Шмальц реализовал свой буллит. Затем точен был Стивен Стэмкос. Ник Бьюгстад совершил ошибку, но Брейден Пойнт тоже забить не смог. Свою попытку реализовал Клейтон Келлер. Российский нападающий Никита Кучеров не смог сравнять счёт по буллитам, и его команда проиграла.

В запасе остался российский голкипер Андрей Василевский. Российский нападающий Владислав Наместников, как и Кучеров, очков в матче не набрал. Российский защитник Михаил Сергачёв тоже ничем не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 0
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Келлер – 65:00
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