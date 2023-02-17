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Свечников отдал 25-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Свечников отдал 25-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт — 2:1 в пользу хозяев льда.

Во второй шайбе «Каролины» поучаствовал российский нападающий Андрей Свечников, ассистировавший Сету Джарвису.

Таким образом, Свечников отдал 25-ю голевую передачу в сезоне. Всего на счету Андрея 44 (19+25) очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, нынешний сезон для Свечникова — четвёртый кряду, в котором он смог набрать 40 и более очков в регулярке. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Свечников отметился 69 (30+39) очками.

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