«Детройт» одолел «Калгари», у Никиты Задорова «-1»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 16-й минуте счёт голам в матче открыл Элиас Линдхольм. На 19-й минуте сравнял Доминик Кубалик.
На 23-й минуте Робби Фабри вывел гостей вперёд. На 30-й минуте Дилон Дюбе вновь сделал счёт равным. На 36-й минуте Кубалик оформил дубль. На 39-й минуте за гостей забил и Тайлер Бертуцци. На 44-й минуте Пиус Зутер установил итоговый счёт на табло.
Российский защитник хозяев Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1».
До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 538 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+11» и 547 минутах штрафного времени.
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