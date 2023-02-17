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«Детройт» одолел «Калгари», у Никиты Задорова «-1»

«Детройт» одолел «Калгари», у Никиты Задорова «-1»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 16-й минуте счёт голам в матче открыл Элиас Линдхольм. На 19-й минуте сравнял Доминик Кубалик.

На 23-й минуте Робби Фабри вывел гостей вперёд. На 30-й минуте Дилон Дюбе вновь сделал счёт равным. На 36-й минуте Кубалик оформил дубль. На 39-й минуте за гостей забил и Тайлер Бертуцци. На 44-й минуте Пиус Зутер установил итоговый счёт на табло.

Российский защитник хозяев Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1».

До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 538 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+11» и 547 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Линдхольм (Баклунд) – 15:22 (4x5)   1:1 Кубалик (Бертуцци, Истерли) – 18:59 (5x5)   1:2 Фаббри (Ларкин, Перрон) – 22:27 (5x4)   2:2 Дюбе (Андерссон) – 29:03 (5x5)   2:3 Кубалик (Ларкин, Бертуцци) – 35:21 (5x5)   2:4 Бертуцци (Фаббри, Ларкин) – 38:43 (5x4)   2:5 Зутер (Задина, Шьяро) – 43:55 (5x5)
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