Журналист The Athletic рассказал, куда могут обменять Евгения Дадонова перед дедлайном НХЛ

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Евгения Дадонова в преддверии дедлайна 3 марта.

«Крайний форвард Евгений Дадонов, который в конце сезона станет неограниченно свободным агентом, играл очень хорошо в течение последних нескольких недель — возможно, как нападающий топ-3 команды — с момента, когда он пережил все травмы. Это парень, чьи акции выросли с нуля на рынке до точки, где могут появиться возможности с обменом ближе к 3 марта. После того как некоторые претенденты на Кубок заберут игроков с более крупными именами, они могут взглянуть на Дадонова и «Монреаль». Я думаю, что возможен обмен в «Даллас» или «Виннипег», — говорится в сообщении.