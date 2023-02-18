«Рейнджерс» повторили клубное достижение 31-летней давности

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

Для «Рейнджерс» этот матч стал седьмым кряду, в котором команда забила четыре или больше голов. Таким образом клуб повторил своё достижение 31-летней давности. В последний раз данную результативность на таком отрезке игр команда показывала в 1991 году.

Напомним, в серии послематчевых буллитов у гостей реализовали свои попытки финский нападающий Каапо Какка и канадец Алекси Лафренье. Артемию Панарину отличиться не удалось.