«Рейджерс» обыграли «Ойлерз» по буллитам, Панарин набрал два очка

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 1:2 одержали гости.

В первом периоде хозяева сначала забили три безответных шайбы. Отметились голами следующие хоккеисты: канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс, канадский защитник Тайсон Бэрри, американский нападающий Дерек Райан. Американский нападающий гостей Крис Крайдер размочил счёт, но под конец первого периода немецкий нападающий хозяев делает Леон Драйзайтль снова делает счёт разгромным.

Второй и третий период матча были ознаменованы успешным камбеком гостей. Второй гол забил снова Крис Крайдер, третью шайбу забросил канадский нападающий Алекси Лафренье. Счёт сравнял шведский нападающий Мика Зибанеджад. В двух последних голах передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин.

В серии буллитов у гостей реализовали свои попытки финский нападающий Каапо Какка и Алекси Лафренье. Артемий Панарин не смог отличиться со своей попытки.