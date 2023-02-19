«Бостон» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил шесть шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Джейк Дебраск, Ник Фолиньо, Трент Фредерик (дважды), Патрис Бержерон и Павел Заха.

За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов пропустил шесть шайб.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвиз».