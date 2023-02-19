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«Бостон» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил шесть шайб

«Бостон» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил шесть шайб
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Джейк Дебраск, Ник Фолиньо, Трент Фредерик (дважды), Патрис Бержерон и Павел Заха.

За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов пропустил шесть шайб.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвиз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Маршан, Пастрняк) – 02:19 (5x4)   2:0 Фолиньо (Форборт, Грир) – 09:15 (5x5)   3:0 Фредерик (Макэвой, Фолиньо) – 17:19 (5x5)   3:1 Палмьери (Ли, Добсон) – 26:46 (5x5)   4:1 Бержерон (Дебраск, Макэвой) – 28:17 (4x4)   5:1 Фредерик – 31:30 (5x5)   6:1 Заха (Койл) – 38:31 (5x5)   6:2 Мартин (Пулок, Андреофф) – 53:42 (5x5)
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