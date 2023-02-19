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Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Доусон Мерсер, Даги Хэмилтон, Нико Хишир (дважды), Йеспер Братт. Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился двумя результативными передачу.

За «Питтсбург» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал вторую победу за последние три матча.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» встретится с «Виннипег Джетс».