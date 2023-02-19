Капризов в матче с «Нэшвиллом» забросил 32-ю шайбу в текущем сезоне
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
В начале второй двадцатиминутки в большинстве отличился форвард «дикарей» Кирилл Капризов с передач Матса Цуккарелло и Алекса Голигоски. 25-летний россиянин сыграл на добивании.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Эта шайба стала для Капризова 32-й в текущем сезоне. С учётом 33 результативных передач Кирилл записал на свой счёт 65 очков.
В следующем матче «Миннесота» примет «Лос-Анджелес Кингз» в ночь на 22 февраля в 4:00 мск.
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