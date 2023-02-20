Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Нэшвилл»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя шайбами.

Первую шайбу в составе «Миннесоты» забросил Брэндон Дюхайм в самом дебюте второго периода. Буквально через минуту Капризов упрочил лидерство хозяев. В конце периода Томми Новак сделал счёт 2:1. В начале третьего периода российский нападающий вновь увеличил преимущество до двух шайб. За 5 минут до конца Роман Йози забил вторую шайбу у гостей, а на последней минуте матча Нино Нидеррайтер сделал счёт ничейным. Несмотря на это, «Миннесота» успела забить ещё одну шайбу. За 20 секунд до конца Райан Хартман установил окончательный счёт — 4:3.