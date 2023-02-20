Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Нэшвилл»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя шайбами.
Первую шайбу в составе «Миннесоты» забросил Брэндон Дюхайм в самом дебюте второго периода. Буквально через минуту Капризов упрочил лидерство хозяев. В конце периода Томми Новак сделал счёт 2:1. В начале третьего периода российский нападающий вновь увеличил преимущество до двух шайб. За 5 минут до конца Роман Йози забил вторую шайбу у гостей, а на последней минуте матча Нино Нидеррайтер сделал счёт ничейным. Несмотря на это, «Миннесота» успела забить ещё одну шайбу. За 20 секунд до конца Райан Хартман установил окончательный счёт — 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Дюхайм (Годро) – 20:09 (5x5) 2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 21:37 (5x4) 2:1 Новак (Гравел, Лозон) – 37:03 (5x5) 3:1 Капризов (Хартман) – 41:23 (5x5) 3:2 Йози (Экхольм, Новак) – 55:04 (5x5) 3:3 Нидеррайтер (Йози, Новак) – 59:13 (5x5) 4:3 Хартман (Бродин, Сперджен) – 59:39 (5x5)
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