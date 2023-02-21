Бобровский повторил рекорд Набокова по победным матчам в НХЛ среди российских вратарей

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский повторил рекорд соотечественника Евгения Набокова по победам в Национальной хоккейной лиге среди российских вратарей.

Напомним, 20 февраля «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. В этой встрече Бобровский отразил 20 бросков.

Таким образом, Бобровский одержал 353-ю победу в карьере НХЛ, повторив рекорд Набокова. Отметим, для этого Бобровскому понадобилось 629 матчей, в то время как Набокову для 353-х побед понадобилось 697 матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Бобровский принял участие в 36 матчах, в которых пропустил 104 шайбы, одержав 16 побед.