Бобровский повторил рекорд Набокова по победным матчам в НХЛ среди российских вратарей
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский повторил рекорд соотечественника Евгения Набокова по победам в Национальной хоккейной лиге среди российских вратарей.
Напомним, 20 февраля «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. В этой встрече Бобровский отразил 20 бросков.
Таким образом, Бобровский одержал 353-ю победу в карьере НХЛ, повторив рекорд Набокова. Отметим, для этого Бобровскому понадобилось 629 матчей, в то время как Набокову для 353-х побед понадобилось 697 матчей.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Бобровский принял участие в 36 матчах, в которых пропустил 104 шайбы, одержав 16 побед.
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