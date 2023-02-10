Критикуемый русский вратарь вошёл в историю НХЛ! Бобровский обошёл всех легенд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 32 сейва и был признан второй звездой победной встречи с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).
Примечательно, что победа стала для россиянина 350-й в карьере. На это Бобровскому потребовалось 624 матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Сергей быстрее всех голкиперов в истории НХЛ достиг 350 побед в лиге.
«Моя 350-я победа в лиге? Это определённо здорово. Мне посчастливилось играть с отличными товарищами по команде и великолепными тренерами. Это, безусловно, большое достижение, но я должен фокусироваться на новой игре», – скромно и в своём стиле заявил сам Бобровский.
Второе место занимает Мартин Бродо, которому понадобилось 634 матча, чтобы одержать 350 побед в НХЛ. Третье место у Хенрика Лундквиста (636 матчей). Четвёртое место делят Крис Осгуд и Пекка Ринне с 638 матчами. Пятым стал Марк-Андре Флёри (645 матчей). На шестом месте расположился Патрик Руа (654 матча).Сплошь легендарные имена!
Сергей Бобровский
Фото: AP/TASS
Интересные цифры, не правда ли? А ведь часто приходилось слышать критику в адрес Сергея. Дескать, он не так надёжен, как хотелось бы, много пропускает, совершает невынужденные ошибки и так далее. Но Бобровский всегда привык отвечать делом.
Конечно, в коллекции Бобровского не хватает Кубка Стэнли – его уроженец Новокузнецка точно заслужил. Но выиграть трофей с «Филадельфией», «Коламбусом» или «Флоридой» проблематично, а в других командах Сергей, учитывая его нынешнее соглашение с «пантерами» (семь лет, $ 10 млн за сезон), уже не факт, что сыграет. Хотя, разумеется, всякое возможно.
Напомним, Бобровский является первым российским вратарём, завоевавшим «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу чемпионата НХЛ (в сезоне-2012/2013). Сергей — единственный российский вратарь, получивший эту награду дважды. Собственно говоря, в том числе и поэтому стороне голкипера удалось выбить у «Пантерз» столь жирное длительное соглашение.
Кстати, из российских вратарей больше побед в регулярках только у уже завершившего карьеру и работающего в системе «Сан-Хосе» Евгения Набокова (353 в 697 матчах). Так что совсем скоро Бобровский его обойдёт.
Думается, что рекорд Бобровского в перспективе может перебить другой российский голкипер – Андрей Василевский из «Тампы» (253 победы в 403 матчах на сегодняшний день). Очень хорошая динамика у Игоря Шестёркина из «Рейнджерс» (84 победы в 137 матчах), у Ильи Самсонова из «Торонто» тоже бодрые цифры (69 побед в 114 матчах).
Но пока что Бобровский безоговорочный номер один, с чем Сергея непременно можно и нужно поздравить. Сам россиянин в своём интервью уже отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Главное, чтобы команда тоже помогала, тогда и на что-то большее, чем просто выход в плей-офф, можно будет замахнуться. Куда, кстати, «Флорида» на данный момент не попадает.
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