«Регламент КХЛ мы исполним в ближайшее время». В Новосибирске сообщили о готовности арены

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что вчера, 21 февраля, на новой ледовой арене в Новосибирске комиссия КХЛ проверяла готовность стадиона к матчам лиги. Матч силовых структур, анонсированный ранее, пришлось отменить.

«Сейчас главная наша задача – как можно быстрее полностью привести в соответствие все современные спортивные технологии арены с регламентом КХЛ. После этого КХЛ назначит тестовый матч. Затем, исходя из интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков, будем принимать решение о переезде команды.

После устранения выявленных недочетов комиссия КХЛ приедет в Новосибирск, уже назначив тестовый матч. В ходе этого матча будут тестироваться такие нюансы как заливка льда, смена бортовых стекол, эвакуация травмированного игрока, свет, звук и многое другое. У нас нет никаких сомнений, что регламент КХЛ мы исполним в ближайшее время», – цитирует Ахапова «ЧС-Инфо».

Напомним, арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023 в декабре 2022 года. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.