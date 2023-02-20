Кажется, «Сибирь» загоняют на новую арену перед плей-офф. Неужели «галочка» дороже побед?

Представьте, что вы студент. На носу, буквально через неделю, летняя сессия и экзамены, а у вас даже курсовая работа не написана. И тут к вам приходит комендант общежития и сообщает, что вы обязаны выселиться послезавтра. Неприятно само по себе, а подготовка к сессии вообще под угрозой. И получить хорошую оценку становится сложнее. Представили? Кажется, в такую ситуацию попала «Сибирь»…

Стройку новой арены в Новосибирске ваш автор наблюдал на протяжении нескольких лет из поезда метро. Хоккейный мир про неё достаточно наслышан: задержки сроков строительства, суды, уголовные дела, даже слухи о смертях рабочих… И вот, в конце 2022 года, словно для галочки, арена официально была введена в эксплуатацию.

Сначала планировалось, что она будет готова к началу этого сезона. Потом к первому домашнему матчу января, мол, ради этого даже матч с «Авангардом» поставили. Дальше вроде успокоились и про идею переселить «Сибирь» в этом сезоне забыли. И теперь вновь всплывает: плей-офф новосибирский клуб проведёт на новом стадионе. Ещё несколько недель назад всё выглядело вполне прилично: в апреле на стадионе должен был пройти финал ЮХЛ (к слову, его никто не отменил, и он действительно состоится на берегу Оби). Дальше обстановка нагнеталась: на конец февраля планировался матч силовых ведомств, пошла информация о проведении матча МХЛ. Даже под залитым льдом появилась реклама, что ещё больше насторожило. И «60 лет «Сибири», и букмекеры, и авиакомпании. Всё то же, что сейчас зритель может наблюдать на старой арене.

Старая арена «Сибири» Фото: vk.com/usatyjvkaske

И всё это ради скорейшего переезда основного клуба в новый дом. Вопрос только, нужно ли это самому клубу? Рассмотрим плюсы и минусы.

Начнём с того, чего меньше. И это плюсы. Для начала поговорим о выручке. Билеты на плей-офф дороже сами по себе, а факт нового стадиона тем более увеличит цену. «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей — больше на 4802 человека. Помимо продажи билетов, в счёт выручки идут еда и атрибутика. Можно запустить специальную серию мерча, посвящённую новому стадиону, и тогда выручка ещё увеличится. О самоокупаемости не говорит никто, но в клубах без нефтяного спонсора деньгами не разбрасываются.

Болельщики же спят и видят, как команда играет на новой арене. Всё по делу: вмещает почти на пять тысяч человек больше, да и расположение гораздо удобнее. Конечно, не самый центр города. Но тем, кто любит ждать после игры хоккеистов, гораздо проще будет добраться домой. Ибо транспорт ходит подольше, чем на старенькой Богдашке. Да и станцию метро специально строили.

А теперь сразу переходим к минусу, который вытекает из плюса. Метро. Одновременно с «Сибирь-Ареной» начали строить новую станцию метро «Спортивная». В отчёте мэра за 2022 год говорится, что станция построена на 97%. По информации НГС, мэрия города продлила разрешение на строительство станции до конца марта. К тому времени и плей-офф для клуба может закончиться. До главных игр сезона чуть больше недели, поэтому не верится, что новая станция за считаные дни заработает. Так что выбраться со стадиона будет проблематично. Идти в огромной толпе до ближайшего метро придётся 20 минут. Ну а что — посмотрели матч и потом пошли оздоровляться на коллективную вечернюю прогулку. Видимо, так считают и в правительстве области. Идти в другую сторону через мост не вариант: он на ремонте, да и времени больше потребуется. Попроще с остановкой общественного транспорта: недалеко от арены теперь останавливаются автобусы, троллейбусы и маршрутки. Но очевидно, что с огромным пассажиропотоком они справляться не будут.

Иногда складывается ощущение, что для болельщиков «домашняя площадка» — это просто игры в своём часовом поясе и громкая поддержка на трибунах. Конечно, это тоже оказывает влияние. Но есть и другие факторы, которые со старой арены на новую не перенести. Домашняя площадка – это место, где ты можешь предсказать всё наперёд. В частности куда отскочит шайба, если ударится именно об эту часть борта. Со стороны это может казаться неважным, но посчитайте ради интереса, сколько раз игроки посылают шайбу в борт за игру. И сколько раз принимает участие в этой операции лицевой борт, за воротами, где неправильный отскок может и в щиток вратарю угодить. А потом эти же болельщики будут обвинять клуб в договорных матчах.

Старая арена – это раздевалка, в которой ты не путаешься. Попадая же в новое помещение, не путаться первое время невозможно. Если сервисмены клуба сейчас начнут обустраивать раздевалку — а только после 26 февраля сама команда (для начала – просто экипировка) переедет в новый дом, то на всё про всё останется два-три полных дня. Вот и попробуй выучить за это время все входы и выходы.

Новая арена «Сибири» Фото: Из личного архива Михаила Дорошенко

Вряд ли удивлю кого-то, если скажу, что спортсмены очень суеверны. Переезжать на новый стадион с намоленного старичка – верх безрассудства. И если бы вопрос о переезде решал именно клуб, думаю, открестились бы от такой идеи все: от генерального директора до технического администратора, не говоря уж о хоккеистах. Кто-то не может левый наколенник надеть раньше правого, а тут приходится менять священное место…

Старая арена – это огромная история. «Сибири» в этом сезоне 60 лет – и уйти вот так, буквально бросив арену, по меньшей мере просто грустно. Болельщики выказывали недовольство от одной только новой музыки после гола, но при этом готовы легко расстаться с целой ареной, которая принесла и радость от побед, и слёзы от поражений; где «Сибирь» брала бронзовые медали и громила в плей-офф «Металлург»; где на лёд выходит команда, «за которую дед и отец мой болели». Какая-то непоследовательность. Да и выглядит теперь арена далеко не убого, хотя и построена в 1964 году.

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Ну и давайте вспомним самое банальное: дом для человека — самый надёжный тыл. Когда проблемы в тылу — проблемы везде. Загоняя команду на новое место, власти буквально отбирают у «Сибири» всё, что целый сезон она копила. Да, не исчезнет Шаров, не пропадут Кривокрасов и его большинство, будут такими же весёлыми пресс-конференции Андрея Мартемьянова, но не будет духа того стадиона, той атмосферы. Чтобы она накопилась, нужен хотя бы один сезон. А у «Сибири» будет сразу плей-офф, игры без права на ошибку.

Ну и совсем по мелочи: строительный мусор, какие-то недоделки (вспомните, как было с Омском, в Новосибирске может быть и хуже)… Много всего можно найти. Клуб нужно заселять перед новым сезоном, когда готово всё и придраться не к чему. У Омска не было выхода – у Новосибирска он есть, вполне приличный, на улице Богдана Хмельницкого.

Конечно, вряд ли стоит говорить, что обновлённая арена сразу погубит все шансы клуба на успешное выступление в плей-офф. Но посмотрим правде в глаза — существенно их снизит. И от соперника это зависеть не будет.