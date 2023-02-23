Кросби высказался о результативности форварда «Эдмонтона» Макдэвида

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Думаю, 120 очков в какой-то момент казались сумасшедшей цифрой. Теперь, похоже, Макдэвид собирается дойти до неё. Каждый год он находит способ стать лучше, когда кажется, что это уже невозможно. Он устанавливает очень высокую планку и продолжает поднимать её», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» лидирует в НХЛ, записав на свой счёт 105 (44+61) очков в 58 играх этого сезона и набирая в среднем 1,81 результативных балла за игру.

Матч регулярного сезона НХЛ между «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 24 февраля в 3:00 мск.