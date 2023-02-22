Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфией Флайерз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу, доведя своё общее количество очков в НХЛ до 802 (283+519). На это 26-летнему канадцу потребовалось 545 матчей.
Таким образом, Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков в лиге. Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки, которому понадобилось 352 матча на 800 очков. Второе место занимает Марио Лемье, потративший 410 игр. На третьем месте Майк Босси — 525 матча. Четвёртое место у Петера Штястны — 531 матч.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 105 (44+61) очков в 58 матчах.
- 22 февраля 2023
-
09:29
-
09:10
-
08:53
-
08:28
-
08:17
-
07:27
-
07:12
-
07:04
-
06:56
-
06:54
-
06:48
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:46
-
05:39
-
05:31
- 21 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:05
-
22:49
-
22:43
-
22:23
-
22:01
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
20:51
-
20:42
-
20:34