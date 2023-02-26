Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Питтсбурга» отличились российский нападающий Евгений Малкин, Маркус Петтерссон и Брайан Раст. Также Малкин отметился в этой встрече результативной передачей
В составе «Сент-Луиса» забивали российский нападающий Павел Бучневич и Джастин Фолк. Нападающий Иван Барбашёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Форвард Алексей Торопченко отметился результативной передачей.
Таким образом, «Питтсбург» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.
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