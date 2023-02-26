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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» отличились российский нападающий Евгений Малкин, Маркус Петтерссон и Брайан Раст. Также Малкин отметился в этой встрече результативной передачей

В составе «Сент-Луиса» забивали российский нападающий Павел Бучневич и Джастин Фолк. Нападающий Иван Барбашёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Форвард Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

Таким образом, «Питтсбург» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 23:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бучневич (Томас, Фолк) – 20:23 (5x5)   1:1 Малкин (Раст, Петтерссон) – 26:59 (5x5)   1:2 Петтерссон (Блюгерс, О'Коннор) – 54:32 (5x5)   2:2 Фолк (Торопченко, Бле) – 57:33 (5x5)   2:3 Раст – 61:16 (3x3)
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