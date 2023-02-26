Малкин обошёл Дамфусса в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое 49-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (3:2). Таким образом, Малкин набрал 1206 очков за карьер в НХЛ и обошёл Венсан Дамфусса, в активе которого 1205 очков.
Следующей целью Малкина является Берни Николлс, на счету которого 1209 очков.
Возглавляет список лучших бомбардиров в истории НХЛ Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.
Ранее сообщалось, что Малкин стал лишь четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, у которого не меньше 1200 очков. Помимо него, в этот список входят Сидни Кросби (1476 очков), Александр Овечкин (1464 очка) и Патрик Кейн (1215 очков).
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