Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:5, видео, голы, Малкин оформил дубль и в 14-й раз в карьере забил 20+голов за сезон

Малкин — машина! Выбил 20 голов за сезон НХЛ, круче него только две суперзвезды
Елена Кузнецова
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:5, видео, голы
Аудио-версия:
Комментарии
Джино в 14-й раз в карьере достиг этой отметки, среди действующих игроков он уступает лишь Овечкину и Кросби.

Евгений Малкин в 36 лет всё ещё хорош и полностью отрабатывает новый контракт с «Питтсбургом», стабильно набирая в среднем по очку за игру. Недавно он отметил большой юбилей в 1200 очков, войдя в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ, а сегодня в матче с «Нью-Джерси» в очередной раз в карьере выбил голевую двадцатку.

К сожалению, кроме игры Малкина, «Питтсбургу» сегодня было нечем похвастаться. Накануне они упустили игру из своих рук, ведя 4:2 с «Айлендерс». Сегодня за неплохим началом тоже последовал плачевный результат. «Мы впадаем в уныние, когда у нас не складывается. Теряем свою харизму. Тяжело проигрывать, когда хорошо начинаешь и играешь здорово», — так охарактеризовал происходящее защитник Крис Летанг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Начало действительно было многообещающим. «Питтсбург» быстро получил большинство и так же быстро его разыграл. Евгений Малкин на входе в зону отдал шайбу партнёру, а сам взял курс на ворота. Ему совершенно никто не мешал замкнуть передачу Ракелля точно в домик Витеку Ванечеку.

Этот гол стал 20-м в сезоне для Малкина. Россиянин добрался до этой отметки в 14-й раз в карьере. Среди действующих игроков больше только у Александра Овечкина (18) и Сидни Кросби (15), столько же – у Патрика Кейна и Патриса Бержерона. Рекорд же принадлежит Горди Хоу (22 сезона).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Малкин (Ракелль, Летанг) – 03:33 (5x4)   1:1 Мерсер (Хишир, Татар) – 04:53 (5x5)   1:2 Хэмилтон (Хишир, Хьюз) – 23:47 (5x4)   1:3 Хишир (Шарангович) – 28:25 (4x5)   1:4 Братт (Хьюз, Шарангович) – 48:39 (5x5)   2:4 Малкин (Питри) – 54:43 (5x5)   2:5 Хишир (Мерсер) – 57:56 (en)

Неприятности для «Питтсбурга» начались сразу же после гола – «Нью-Джерси» сравнял счёт уже через полторы минуты. И, хотя времени исправить ситуацию и снова вырваться вперёд было достаточно, тем более что «пингвины» ещё дважды поиграли в большинстве, единственное, что у них получилось – забить ногой. Такую шайбу, конечно, не засчитали.

На второй период «Питтсбург» вышел совсем унывшим и лишь смотрел, как игра ускользает из их рук. Особенно обидным получился гол Нико Хишира в меньшинстве. Он воспользовался ошибкой Летанга на синей линии и вместе с Егором Шаранговичем убежал вдвоём против одного Малкина. Россиянин не смог заблокировать передачу, и Хишир в итоге расстрелял Дастина Токарски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом можно было бы и заканчивать, сил на камбэк у «Питтсбурга» не нашлось. Заключительный период также прошёл под диктовку «Дэвилз» — они забили ещё два гола, ответ на которые нашёлся только у Малкина. Евгений выскочил со скамейки запасных и подловил «дьяволов» на пересменке, хладнокровно расправившись с Ванечеком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря дублю Джино разменял третий десяток голов. Всё-таки Малкин – машина. Даже если его команда находится не в лучшей форме. К счастью для «Питтсбурга», его ближайшие преследователи в борьбе за плей-офф сегодня тоже проиграли, и ситуация в турнирной таблице не изменилась. Пока что.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023