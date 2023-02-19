Малкин — машина! Выбил 20 голов за сезон НХЛ, круче него только две суперзвезды

Джино в 14-й раз в карьере достиг этой отметки, среди действующих игроков он уступает лишь Овечкину и Кросби.

Евгений Малкин в 36 лет всё ещё хорош и полностью отрабатывает новый контракт с «Питтсбургом», стабильно набирая в среднем по очку за игру. Недавно он отметил большой юбилей в 1200 очков, войдя в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ, а сегодня в матче с «Нью-Джерси» в очередной раз в карьере выбил голевую двадцатку.

К сожалению, кроме игры Малкина, «Питтсбургу» сегодня было нечем похвастаться. Накануне они упустили игру из своих рук, ведя 4:2 с «Айлендерс». Сегодня за неплохим началом тоже последовал плачевный результат. «Мы впадаем в уныние, когда у нас не складывается. Теряем свою харизму. Тяжело проигрывать, когда хорошо начинаешь и играешь здорово», — так охарактеризовал происходящее защитник Крис Летанг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Начало действительно было многообещающим. «Питтсбург» быстро получил большинство и так же быстро его разыграл. Евгений Малкин на входе в зону отдал шайбу партнёру, а сам взял курс на ворота. Ему совершенно никто не мешал замкнуть передачу Ракелля точно в домик Витеку Ванечеку.

Этот гол стал 20-м в сезоне для Малкина. Россиянин добрался до этой отметки в 14-й раз в карьере. Среди действующих игроков больше только у Александра Овечкина (18) и Сидни Кросби (15), столько же – у Патрика Кейна и Патриса Бержерона. Рекорд же принадлежит Горди Хоу (22 сезона).

Неприятности для «Питтсбурга» начались сразу же после гола – «Нью-Джерси» сравнял счёт уже через полторы минуты. И, хотя времени исправить ситуацию и снова вырваться вперёд было достаточно, тем более что «пингвины» ещё дважды поиграли в большинстве, единственное, что у них получилось – забить ногой. Такую шайбу, конечно, не засчитали.

На второй период «Питтсбург» вышел совсем унывшим и лишь смотрел, как игра ускользает из их рук. Особенно обидным получился гол Нико Хишира в меньшинстве. Он воспользовался ошибкой Летанга на синей линии и вместе с Егором Шаранговичем убежал вдвоём против одного Малкина. Россиянин не смог заблокировать передачу, и Хишир в итоге расстрелял Дастина Токарски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом можно было бы и заканчивать, сил на камбэк у «Питтсбурга» не нашлось. Заключительный период также прошёл под диктовку «Дэвилз» — они забили ещё два гола, ответ на которые нашёлся только у Малкина. Евгений выскочил со скамейки запасных и подловил «дьяволов» на пересменке, хладнокровно расправившись с Ванечеком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря дублю Джино разменял третий десяток голов. Всё-таки Малкин – машина. Даже если его команда находится не в лучшей форме. К счастью для «Питтсбурга», его ближайшие преследователи в борьбе за плей-офф сегодня тоже проиграли, и ситуация в турнирной таблице не изменилась. Пока что.