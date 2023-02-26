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Овечкин остудил пыл Хитила, который пытался выяснить отношения с Кузнецовым

Овечкин остудил пыл Хитила, который пытался выяснить отношения с Кузнецовым
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

В середине матча произошал стычка, в ходе которой нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил хотел что-то выяснить у российского форварда Евгения Кузнецова. За партнёра по команде вступился соотечественник Александр Овечкин, который со спины схватил хоккеиста гостей и зажал его в крепких объятиях, не дав разгореться потасовке.

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Кузнецов в прошедшем матче отметился дублем и отдал две результативные передачи, став второй звездой встречи.

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