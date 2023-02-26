Кузнецов положил издевательский шедевр! «Вашингтон» прервал худшее время в эру Овечкина

К матчу между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» было приковано огромное внимание. Обе команды подошли к игре с серией поражений, но в совершенно разных ситуациях после трёх четвертей регулярного чемпионата НХЛ.

В то время как «Вашингтон» в последние недели практически поставил крест на сезоне – не смог выдержать удар в отсутствие Александра Овечкина, а недавно и вовсе запустил распродажу, отправив в «Бостон» Орлова и Хэтэуэя, «Рейнджерс» готовятся провести ещё одну грандиозную сделку и громко заявить о серьёзном намерении бороться за Кубок Стэнли. Получив пару недель назад Владимира Тарасенко, сейчас команда из Нью-Йорка работает над обменом Патрика Кейна, и это будет главной темой в НХЛ в ближайшие дни.

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Но сегодня «Вашингтон» стёр эту разницу в положениях с соперником и сделал первый шаг к спасению сезона. Их глаза блестели огнём, расправила плечи атака – сегодня команда выложилась на все 200%.

Ти Джей Оши открыл счёт в большинстве, подправив шайбу на дальнем пятачке, а через несколько минут Баркли Гудроу сравнял счёт. Любопытно, что вскоре оба автора голов отличились в протоколе ещё раз, уже дракой. Всё началось с того, что Оши впечатал в борт защитника Райана Линдгрена – тот ушёл в раздевалку и больше не выходил, но арбитры не увидели в эпизоде нарушений. Поэтому разбираться с Оши со вбрасывания отправился Гудроу.

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На этом произвольная программа не закончилась – Евгений Кузнецов нанёс колющий удар Филипу Хитилу и, хотя Жерар Галлан кипел от негодования, получил лишь две минуты. В первом периоде голов больше не было во многом благодаря фантастической игре Игоря Шестёркина. Невероятным образом он успел шнурками отразить шайбу, которую Тревор ван Римсдайк отправлял в практически пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Вашингтон» развернулся на полную катушку, положив ещё три шайбы. Ти Джей Оши оформил дубль и хет-трик Горди Хоу, ассистировав в голе Сонни Милано. Который, что иронично, был автоголом Гудроу, который в сутолоке на пятачке затолкал шайбу в ворота рукой. Набрал первое очко после смерти папы Овечкин – он отметился второй передачей в голе Тома Уилсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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Шестёркин бился как лев, но один в поле не воин. Он впервые в карьере пропустил по четыре шайбы в четырёх матчах подряд, но на этом его мучения не закончились. Евгений Кузнецов поймал гостей на пересменке, улетел один на один с вратарём после паса Обе-Кюбеля и вогнал шайбу с неудобной под перекладину, расчехлив свою фирменную «птичку».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На перерыв Игорь уходил с грустным видом, на этом матч для него был закончен. Впервые в сезоне его заменили, и в третьем периоде ворота «Рейнджерс» защищал уже Ярослав Галак. Гости смогли забросить ещё две, но на общую картину игры эти голы никак не повлияли.

Забросил ещё одну и Кузнецов, сотворив настоящий шедевр в стиле Петера Форсберга. Вновь «Рейнджерс» зевнули на пересменке, и Овечкин вывел партнёра один на один, а тот одной рукой издевательски завёл шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Видимо, «Рейнджерс» несколько расслабились, комфортно расположившись на третьем месте в дивизионе и со стороны наблюдая за ожесточённой борьбой в нижней части таблицы. Ну а «Вашингтон» мощной победой прервал худшее время в эпоху Овечкина. При россиянине команда ни разу до этого сезона не проигрывала шесть матчей подряд (последний случай был в 2003 году), и вот чёрная полоса наконец позади.