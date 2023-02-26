«Сегодня у меня не было времени на раздумья». Василевский о шат-ауте в матче с «Детройтом»

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский рассказал, что больше любит матчи, где ему приходится отбивать много бросков. Россиянин оформил шат-аут, отразив все 45 бросков в матче с «Детройтом» (3:0). Голкипер был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
«Я предпочту такой матче, где моя защита отлично играет и блокирует броски, чем в игре, где мне предстоит отразить всего 15 бросков, три из которых при выходе 2 в 1, и пять — выходов один на один. Сегодня вечером у меня не было времени на посторонние мысли. Когда по моим воротам наносят всего 15 бросков, я, наверное, слишком много думаю», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Вратарь «молний» стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей).
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