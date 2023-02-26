Василевский стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил по ходу матча 45 спасений и во второй раз в нынешнем сезоне отыграл на ноль. Вратарь «молний» стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (38), следом располагаются голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (37) и Илья Брызгалов (34).