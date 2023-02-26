Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил переход Кравцова в «Ванкувер»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил переход российского форварда Виталия Кравцова из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Ванкувер Кэнакс».
«В любом случае это хорошая возможность для Кравцова в плане продолжения карьеры. Он попадает в команду, где на него будут возлагать надежды, где будет возможность себя проявить. Рад, что не оставляет попыток закрепиться в НХЛ.
Виталий находится там достаточно длительное время. Знает необходимые требования, повзрослел. Уже будет знать, над какими моментами ему работать, чтобы закрепиться в основной команде и играть успешно. Талант есть, потенциал огромный. Так что это позитивный момент в его карьере. Надеюсь, с третьей попытки получится проявить своё мастерство.
Пока есть шанс попробовать себя в НХЛ, нужно приложить все усилия, чтобы потом об этом не жалеть. Многие ребята, которые не попробовали свои силы там, говорят, что им жалко. Лучше попробовать, пусть и не получится, чем не попробовать и потом жалеть», – приводит слова Конькова Metaratings.ru.
Напомним, накануне Кравцов перешёл в канадский клуб в обмен на 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026.
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