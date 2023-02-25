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Агент Виталия Кравцова прокомментировал обмен своего клиента из «Рейнджерс» в «Ванкувер»

Агент Виталия Кравцова прокомментировал обмен своего клиента из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Виталия Кравцова, прокомментировал обмен своего клиента из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Ванкувер Кэнакс».

«Мы работали над обменом на протяжении 45 дней. Виталий очень рад оказаться в «Ванкувере». Когда мы делали список команд, где он может раскрыться как игрок, всегда «Ванкувер» был в топе команд. Так просто получилось, что в конечном результате удалось провернуть эту сделку, и Кравцов оказался в «Ванкувере».

Виталий очень рад, доволен. Он узнал об обмене во время матча, в котором не участвовал. Виталий с нетерпением ждёт момента, когда присоединится к новой команде», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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