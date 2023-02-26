Реализованный буллит Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу над «Авангардом»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили.
На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Александр Дергачёв с передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова. На 10-й минуте периода счёт сравнял Илья Сафонов. Через три минуты вывел хозяев вперёд Дмитрий Кагарлицкий с передач Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова. На последней минуте периода счёт 2:2 сделал Наиль Якупов с передач Сергея Толчинского и Александра Дергачёва.
В овертайме Александр Радулов реализовал штрафной бросок, тем самым принеся победу хозяевам в матче.
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