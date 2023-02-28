Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, за счёт чего команда может пройти «Металлург»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Металлургом».
«У нас был выходной после матча с «Сибирью», была тренировка на льду и зале. Надеемся, что травмированные ребята подойдут к плей-офф. Отрабатываем большинство и меньшинство, которого, надеюсь, не так много будет в плей-офф.
Важна командная игра, хорошая оборона, это самое главное. Надеюсь, что Голышев подойдёт к играм, он начал тренироваться. Неучев и Ситников получат свой шанс, если будут соответствовать уровню. Тарасов пока в списке травмированных, надеюсь, попозже сыграет.
Главный фактор, который позволит пройти «Металлург»? Хорошая игра в обороне. Отсутствие домашних побед над восточными командами с декабря? Я уже говорил в Новосибирске, что надо в другую конференцию переходить (улыбается). Конечно, любому клубу неприятно проигрывать, мы не смотрим на то, из какой они конференции, надо показывать свой хоккей», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 28 февраля 2023
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