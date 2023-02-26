Огненное сибирское дерби и экзамен для «Торпедо»! Все пары плей-офф Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат КХЛ официально завершён, все пары первого раунда плей-офф известны. Рассказываем, кто с кем сыграет, у кого будет преимущество своего льда и чьи шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина выше. Напомним, старт первых игр запланирован на среду, 1 марта.

Расписание матчей плей-офф КХЛ

Западная конференция

Старт 1 марта

СКА (1) — «Динамо» (Минск) (8)

Здесь фаворит очевиден. Сложно представить, что должно произойти, чтобы СКА не прошёл с трудом заползшее в плей-офф минское «Динамо». Да, у армейцев неопытные центры и иногда проглядывались проблемы с вратарями, но в целом коллектив Романа Ротенберга намного сильнее, мастеровитее и напористее. У минчан слабо поставлена игра в обороне и в неравных составах. К Крэйгу Вудкрофту по ходу сезона были огромные вопросы.

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)

Ярославцам точно не стоит ждать лёгкой прогулки. Вячеслав Буцаев построил очень крепкий коллектив, где по-новому раскрылись многие игроки вроде вратаря Дорожко и нападающего Кары. Не будем забывать и про сильных легионеров – Игорь Варицкий в этом плане один из сильнейших менеджеров в КХЛ. Посмотрим, чем удивит главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, хотя система и манеры игры «Локомотива» давно известны.

Старт 2 марта

ЦСКА (2) — «Северсталь» (7)

Интересно, что сегодня у этой пары была генеральная репетиция в преддверии плей-офф. И, к слову, «Северсталь» выиграла (6:4). Так что заранее отдавать победу в серии команде Сергея Фёдорова не стоит: череповчане куда более серьёзный соперник, нежели минское «Динамо». Андрей Разин известен своим умением сколачивать крепкие команды, имея при этом небольшие возможности. Армейцы начнут защиту титула с непростого испытания.

Играют ЦСКА и «Северсталь» Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

«Торпедо» (4) — «Динамо» (Москва) (5)

Концовка регулярного чемпионата торпедовцам не удалась, но они всё равно получили преимущество своего льда в серии с московским «Динамо». «Торпедо» показывает яркий атакующий хоккей, при этом не только много забивая, но и прилично пропуская, иногда не отрабатывая должным образом в обороне. Это может сыграть с командой Игоря Ларионова злую шутку. Алексей Кудашов, наоборот, проповедует строгий и дисциплинированный хоккей. Динамовцы вполне могут пройти дальше.

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Восточная конференция

Старт 1 марта

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

Лучше соперника для «Ак Барса» сложно было придумать. «Нефтехимик» задачу на сезон выполнил, поэтому теперь может играть в своё удовольствие. Казанцам не придётся далеко ездить на гостевые матчи – Нижнекамск совсем рядом. Олег Леонтьев, как и Андрей Разин, собрал крепкую команду на маленький бюджет, но пройти набравшую при Зинэтуле Билялетдинове ход Казань почти нереально. Ещё и лидер «барсов»– Александр Радулов – находится на пике формы. Здесь всё может закончиться четырьмя матчами.

«Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7)

«Салавату» предстоит долгий перелёт во Владивосток, что, безусловно, не сильно радует уфимцев. Но, с другой стороны, если юлаевцы хотят побороться за серьёзные результаты, то просто обязаны проходить такого соперника. Леонид Тамбиев будет максимально сушить игру, ставить «капканы» и ловить «Салават» на ошибках, а хоккеисты Виктора Козлова должны продемонстрировать свой класс в атаке. Будет очень интересно понаблюдать за этим противостоянием, но шансов выиграть серию у Уфы побольше.

Старт 2 марта

«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5)

«Металлург» мог начать эту серию дома, но в последнем матче сезона в серии буллитов уступил «Салавату Юлаеву», в результате чего стал пятым на Востоке. Соперник для «Магнитки» вполне по зубам: опытный и многое повидавший Илья Воробьёв подготовит команду должным образом. У «Автомобилиста» главная ставка будет сделана на легионеров Мэйсека и Да Косту. Но не будем забывать, что и у «Металлурга» иностранцы очень качественные, а вратарь Паскуале один из лучших в лиге.

Играют «Автомобилист» и «Металлург» Мг Фото: hc-avto.ru

«Авангард» (3) — «Сибирь» (6)

Сибирское дерби может стать одним из главных украшений первого раунда. Правда, омичи отправили в список травмированных Владимира Ткачёва, но ведь есть и другие лидеры: Толчинский, Найт, Буше. Сможет ли мастеровитый «Авангард» пройти обученную и системную «Сибирь»? Загадывать точно не стоит. Андрей Мартемьянов в нынешней регулярке уже доказал, что способен преподносить сюрпризы, а набравший ход Бек будет максимально выкладываться в играх с командой, в которой он в своё время играл.