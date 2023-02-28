«Было бы странно за три дня до дедлайна». Лучший защитник НХЛ — о возможном обмене

Хоккеист «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, занимающий первое место в списке лучших защитников-бомбардиров сезона, высказался о возможном обмене.
«Думаю, было бы странно, если бы генменеджер пришёл ко мне за три дня до дедлайна и попросил отказаться от запрета на обмены. У нас было достаточно времени для этого, если бы меня хотели обменять, так что я не слишком беспокоюсь об этом. Я здесь, чтобы играть в хоккей и наслаждаться своим временем в команде.
Мне здесь нравится. Было очень весело в этом году, и я собираюсь продолжать в таком духе. Я не могу ничего сделать с другими вещами, которые находятся вне моего контроля.
Да, отвратительно, что мы находимся в непростой ситуации и не боремся за место в плей-офф. Мы знаем, что это будет ещё один год, когда мы отправимся на отдых раньше. Это сложная часть бизнеса. Что имеем, то имеем. Просто остаёмся в настоящем и стараемся наслаждаться каждым днём. Я проделал хорошую работу по сей момент и ожидаю, что буду продолжать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.
- 28 февраля 2023
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