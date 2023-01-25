Супершвед из НХЛ идёт на 100-очковый сезон! Смогут ли обменять Карлссона перед плей-офф?

Давно показалось, что за три года Эрик Карлссон проделал путь от некогда вечного претендента на «Норрис» к худшему контракту НХЛ. Шведский защитник, который по контракту с «Сан-Хосе» занимает $ 11,5 млн в платёжке клуба, за четыре прошлых сезона суммарно был лишь 28-м защитником НХЛ по набранным очкам. Кроме того, швед наполучал кучу травм, из-за которых пропустил почти 80 матчей за четыре года.

Сейчас у ЭК65 полноценный ренессанс. Швед идёт седьмым в списке бомбардиров всей лиги (15+49 за 49 игр), а ближайшего коллегу по амплуа опережает на 10 очков. Этот сезон может стать лишь пятнадцатым в истории лиги, когда защитник выбьет 100 очков: пока Карлссон идёт по графику в 107 баллов за полный сезон. Очевидно, что «Шаркс» прямо сейчас максимально заинтересованы в том, чтобы обменять защитника на пике формы.

Успешный обмен Карлссона может убыстрить долгожданную перестройку «Сан-Хосе», у которых сейчас очевидная беда с драфт-пиками и активами. 32-летний швед показывает лучший хоккей в жизни, но как говорилось в одном анекдоте: «На кой чёрт нам весь этот тюнинг в Саратовском зоопарке?». Ни разу не игравший в финале Кубка Стэнли Эрик наверняка хочет побеждать — и претендентов на него будет достаточно.



Сразу после обмена шведа в «Сан-Хосе» многие недоумевали. «Шаркс» очень хотели получить Карлссона, смогли сделать «Оттаве» самое выгодное предложение, только у «Сан-Хосе» уже был один защитник точно такого же плана. Более того, на момент обмена многие воспринимали бородача Брента Бёрнса как более крутого атакующего защитника, свой «Норрис» он выиграл лишь за год до этого.

Брент Бёрнс и Эрик Карлссон Фото: Zuma/TASS

Адаптация Карлссона в «Сан-Хосе» была трудной: осень 2018-го он провалил вдрызг, не набирал очков, а «акулы» слишком много пропускали. Тогдашний главный тренер команды Питер Дебур сначала долго подбирал Эрику партнёра по паре, а потом даже пытался свести их с Бёрнсом в одном большинстве, но забросил это дело: для этой парочки одной шайбы было мало. Тем не менее швед провёл ударный декабрь, набрав очки в 14 матчах подряд, а потом сильно помог команде, которая внезапно дошла до финала Запада.



«Сан-Хосе» переподписал защитника, за которого отдал кучу активов, дав ему контракт на $ 88 млн, но сломав командный баланс. За счёт арендованных под плей-офф игроков «акулы» располагали одной из самых глубоких атак лиги, однако сохранить всех ожидаемо не смогли. Более того, из-за контракта Карлссона не получилось удержать капитана Джо Павелски. Как оказалось, его лидерские качества для клуба были даже важнее голов: без капитана в раздевалке начался какой-то раздрай, который сказался и на результатах.

Этим летом в жизни клуба произошли два важнейших события. Во-первых, в «Каролину» ушёл Брент Бёрнс: его контракт был намного короче, легче и благодаря этому его было сравнительно легко продать. Во-вторых, вместо консервативного Боба Бугнера главным тренером стал Дэвид Куинн. Два этих события помогли Карлссону: он становился единолично главным атакующим защитником клуба, а новый тренер дал ему больше свободы в чужой зоне. Кроме того, для шведа нашли неброского партнёра-домоседа, которым стал Джейкоб Мегна.



Недавно на вопрос об обмене защитник высказался иносказательно, но довольно однозначно: «Я хочу побеждать и никогда от этого не откажусь. Когда становишься старше, то лучше понимаешь, что это не так просто, как кажется. Это необходимо делать в нужное время. Майк Грир отлично делает свою работу. Я думаю, что он должен изучить все варианты и сделать то, что считает лучшим для команды». Фактически этим защитник дал согласие на трейд.

Эрик Карлссон Фото: AP/TASS

В прошлый раз «Оттава» меняла Карлссона за год до истечения контракта, после сезона с 62 очками и получила следующие активы:

пик первого раунда (кто мог догадаться, что «Сан-Хосе» так повалится и пик будет вторым принеся «Оттаве» Тима Штюцле);

права на выбранного в первом раунде Джоша Норриса, ставшего вторым центром и уже имеющего хороший контракт от «Сенс»;

пик второго раунда, который принёс «Оттаве» игрока канадской молодёжки Зака Остапчука;

ещё трех игроков, которых в «Оттаве» уже нет (защитник Дилан Демело, форварды Крис Тирни и Рудольф Балцерс), плюс ещё один пик второго раунда, потраченный на датского вратаря Матса Согаарда.

В общем, на истекающем контракте шведа «Оттава» наварилась неплохо, обеспечив себе потенциальный дуэт центров на годы вперёд. Ограбленные таким образом «акулы» теперь хотят получить три (!) пика первого раунда при удержании 18% от зарплаты (то есть покупателю под платёжку пойдёт «лишь» $ 9,43 млн).

Тот факт, что «Сан-Хосе» хочет за шведа столько, не означает, что команда за него столько и получит. Этот обмен по масштабу и сумме контракта можно сравнить с обменом Джека Айкела: «Баффало» долго искал лучший вариант для сделки и в итоге договорился с «Вегасом», получив пусть не три первых пика, но активы, равноценные им (первый раунд, первораундник Пейтон Кребс и поражающий лигу Алекс Так).



При этом сложно выделить основного претендента на шведа — у всех ужасно забиты платёжки, чтобы впихнуть туда контракт шведа даже при максимальном, 50-процентном удержании. Как ни странно, и место под потолком, и активы есть у «родной» для Карлссона «Оттавы», но захочет ли он возвращаться? Есть достаточно слухов о том, что трейд в «Вашингтон» имел бы смысл, но, судя по всему, журналисты просто хотят пофантазировать о связке Овечкин — Карлссон. Ходят настойчивые слухи об «Эдмонтоне» и «Сиэтле», но это конкуренты по дивизиону. Есть ощущение, что развязка этой истории наступит лишь летом.