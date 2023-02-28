Капитан «Ак Барса» Радулов: плей-офф – это десерт, вишенка на торте

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком».

«Ощущения от статуса капитана команды хорошие. Долго ждали плей-офф, это самое интересное в хоккее. Битва за Кубок Гагарина — что может быть лучше?

«Нефтехимик» — быстрая, молодая, неуступчивая команда. Они хорошо провели сезон, за исключением старта. Будет интересная серия. В плей-офф всегда играть приятно. Это десерт, вишенка на торте. То, за что мы любим хоккей. Небольшое волнение есть, это нормально. Мы все люди, все о чём-то переживаем.

Нижнекамск неподалёку? Это не имеет большого значения. Татарстанское дерби – это здорово, уверен, что болельщикам понравятся матчи.

За счёт чего нашли «химию» с Сафоновым и Воронковым? За счёт работы. Работали на тренировках, смотрели видео, тренерский штаб нас корректировал. Общаемся друг с другом на льду, боремся за каждую шайбу, помогаем в обороне. Прислушиваемся друг к другу — всё во благо команды.

В последних играх регулярки вскрылись те компоненты, в которых есть, куда расти? Нужно убирать такие моменты, как голы, пропущенные в концовке. Это неприятно. У нас есть чуть больше суток, чтобы это исправить. Такие ошибки могут дорого стоить в плей-офф», — цитирует Радулова сайт «Ак Барса».

В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.