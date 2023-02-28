Плющев: «Вашингтон» ещё может навести шороху в сезоне, они в состоянии серьёзно пошуметь

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил обмен защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз» и рассказал про перспективы «столичных» в текущем сезоне НХЛ.

«По поводу обмена Орлова сложно сказать. Я понял так, что он не совсем был согласен с теми условиями, которые ему предлагали. Думаю, он, может быть, даже в этом деле ошибся. Но «Вашингтон» — есть «Вашингтон». Те игроки, которые там находятся в составе, вместе со своим лидером Александром Овечкиным ещё могут навести шороху в этом сезоне. Я бы не списывал «Кэпиталз». Они в состоянии решать спортивные задачи и пошуметь достаточно серьёзно», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

«Вашингтон» после 62 матчей набрал 64 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.