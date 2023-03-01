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Нападающий «Сан-Хосе» Свечников не смог доиграть матч с «Монреалем» из-за травмы

Нападающий «Сан-Хосе» Свечников не смог доиграть матч с «Монреалем» из-за травмы
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников получил травму в матче с «Монреалем» (1:3).

Россиянин получил травму по ходу второго периода в столкновении с защитником «Монреаля» Дэвидом Саваром. Свечников в борьбе за шайбу ударился головой о плечо соперника. Нападающий покинул площадку и не смог продолжить матч. Главный тренер «Шаркс» Дэвид Куинн в послематчевом интервью не смог дать подробности ни о характере травмы, ни о сроках, на которые выбыл Свечников.

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26-летний нападающий в текущем сезоне провёл 45 матчей за «акул» и набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач. Свечников в прошлом матче с «Чикаго» установил личный рекорд по голам за регулярный чемпионат НХЛ.

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