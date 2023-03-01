Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата» в первом матче Кубка Гагарина — 2023

«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата» в первом матче Кубка Гагарина — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Адмирала».

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода первую шайбу в матче и первую в плей-офф забросил форвард гостей Данил Файзуллин с передач Евгения Грачёва и Леонида Метальникова. На 18-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Александра Кадейкина и Михаила Науменкова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу дальневосточникам в матче принёс бросок Прохора Корбита с передачи Павла Шэна.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Файзуллин (Грачёв, Метальников) – 25:05 (5x5)   1:1 Хмелевски (Кадейкин, Науменков) – 37:50 (5x4)   1:2 Корбит (Шэн, Сидляров) – 76:51 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023