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«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата» в первом матче Кубка Гагарина — 2023

В Уфе завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Адмирала».

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода первую шайбу в матче и первую в плей-офф забросил форвард гостей Данил Файзуллин с передач Евгения Грачёва и Леонида Метальникова. На 18-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Александра Кадейкина и Михаила Науменкова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу дальневосточникам в матче принёс бросок Прохора Корбита с передачи Павла Шэна.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

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