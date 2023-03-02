«Детройт» обменял защитника Гронека в «Ванкувер»
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«Детройт Ред Уингз» приобрели условный выбор в первом и втором раунде драфта НХЛ 2023 года у «Ванкувер Кэнакс» в обмен на защитника Филипа Гронека и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2023 года.
В нынешнем сезоне Гронек провёл 60 матчей в НХЛ, в которых записал в свой актив 9 голов и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+8».
Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 305 матчей, в которых он забил 30 голов и сделал 126 результативных передач при коэффициенте полезности «-87».
На данный момент «Детройт» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. «Ванкувер», в свою очередь, находится на 12-м месте Западной конференции, записав в свой актив 53 очка.
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