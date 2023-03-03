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Голевая передача и 27 сейвов Василевского не помогли «Тампе» переиграть «Питтсбург»

Голевая передача и 27 сейвов Василевского не помогли «Тампе» переиграть «Питтсбург»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме со счётом 5:4.

Уже на шестой минуте игры Росс Колтон открыл счёт голам после передачи российского защитника Михаила Сергачёва. На 27-й минуте Джефф Питри сравнял счёт. А спустя 30 секунд он же оформил дубль. На 30-й минуте вновь счёт равным сделал Брейден Пойнт с передачи всё того же Сергачёва. На 36-й минуте забил Джейсон Цукер.

Стивен Стэмкос забил на 41-й минуте с передач российского голкипера Андрея Василевского и российского форварда Никиты Кучерова. Дрю О'Коннор вывел гостей вперёд на 47-й минуте. На 56-й минуте перевёл игру в овертайм Виктор Хедман. В дополнительное время исход матча решил Цукер.

Василевский совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Колтон (Жанно, Сергачёв) – 05:39 (5x5)   1:1 Питри (Кросби) – 26:06 (5x5)   1:2 Питри (Картер, Хайнен) – 26:31 (5x5)   2:2 Пойнт (Киллорн, Сергачёв) – 29:39 (5x4)   2:3 Цукер (Петтерссон, Картер) – 35:06 (5x5)   3:3 Стэмкос (Кучеров, Василевский) – 40:38 (5x4)   3:4 О'Коннор (Арчибальд, Летанг) – 46:59 (5x5)   4:4 Хедман (Стэмкос, Пойнт) – 55:50 (5x5)   4:5 Цукер (Петтерссон, Ракелль) – 62:13 (3x3)
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