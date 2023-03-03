Голевая передача и 27 сейвов Василевского не помогли «Тампе» переиграть «Питтсбург»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме со счётом 5:4.

Уже на шестой минуте игры Росс Колтон открыл счёт голам после передачи российского защитника Михаила Сергачёва. На 27-й минуте Джефф Питри сравнял счёт. А спустя 30 секунд он же оформил дубль. На 30-й минуте вновь счёт равным сделал Брейден Пойнт с передачи всё того же Сергачёва. На 36-й минуте забил Джейсон Цукер.

Стивен Стэмкос забил на 41-й минуте с передач российского голкипера Андрея Василевского и российского форварда Никиты Кучерова. Дрю О'Коннор вывел гостей вперёд на 47-й минуте. На 56-й минуте перевёл игру в овертайм Виктор Хедман. В дополнительное время исход матча решил Цукер.

Василевский совершил 27 сейвов.