Хет-трик Драйзатля не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

Дублем в составе победителей отметился Джош Моррисси, ещё по разу отличились Марк Шайфли, Адам Лаури, Кайл Капобьянко, Морган Бэррон и Дилан Демело. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив результативную передачу.