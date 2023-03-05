Хет-трик Драйзатля не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.
Дублем в составе победителей отметился Джош Моррисси, ещё по разу отличились Марк Шайфли, Адам Лаури, Кайл Капобьянко, Морган Бэррон и Дилан Демело. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Бушар) – 01:43 (5x4) 1:1 Шайфли (Демело, Нидеррайтер) – 11:34 (5x5) 2:1 Моррисси (Пионк) – 15:09 (5x5) 2:2 Янмарк (Ньюджент-Хопкинс) – 22:57 (4x5) 2:3 Драйзайтль – 26:12 (5x5) 3:3 Лаури (Бэррон, Диллон) – 26:54 (5x5) 4:3 Капобьянко (Уилер) – 27:16 (5x5) 4:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 29:18 (5x4) 5:4 Бэррон (Моррисси) – 30:45 (5x5) 6:4 Моррисси (Коннор, Шайфли) – 39:58 (5x4) 6:5 Бьюгстад (Шор, Бушар) – 42:55 (5x5) 7:5 Демело (Наместников) – 59:25 (en)
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